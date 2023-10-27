Tesla підвищила вартість свого позашляховика в Китаї

Компанія Tesla Inc. підвищила ціну на свій позашляховик Model Y Performance приблизно на 2 тисячі доларів у Китаї, цим самим скасувавши зниження вартості у серпні.

Про це пише Bloomberg.

Найдосконаліший варіант електричного позашляховика зараз коштує 363,9 тис юанів (49,7 тис дол), порівняно з 349,9 тис юанів. Два місяці тому Tesla знизила його з 363,9 тис юанів.

Ціни на далекобійні та задньопривідні моделі Y залишилися без змін.

Реклама:

Раніше цього місяця Tesla оновила деякі характеристики Model Y у Китаї, щоб спробувати завоювати більшу частку найбільшого у світі ринку електромобілів. У вересні компанія також оновила свій седан Model 3, зокрема збільшивши запас ходу.

З ознаками уповільнення зростання продажів, виробники електромобілів у Китаї протягом останнього року брали участь у ціновій війні, ініційованій Tesla. Однак американський автовиробник також періодично підвищує ціни.

Tesla також підняла ціну на свій повнопривідний електромобіль Model Y Long Range на 500 доларів у США – до 48 990 дол з 48 490 дол.

Реклама:

Нагадаємо:

Виробник електромобілів Tesla за результатами третього кварталу збільшив виторг на 9%, проте чистий прибуток компанії впав у 1,8 раза.







