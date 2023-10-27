Українці зможуть відновити втрачене посвідчення водія ще у двох країнах 

Українці в Німеччині та Іспанії можуть відновити втрачене водійське посвідчення у центрах обслуговування "Паспортний сервіс".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Підрозділи ДП "Документ" у Німеччині:

Кельн, Вроцлавська площа, 50668;

Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

Підрозділи ДП "Документ" в Іспанії:

Реклама:

Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу до вокзалу Estació del Nord);

Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка комерційного центру LA GAVIA).

Для того, щоб відновити посвідчення водія, потрібно мати з собою паспорт громадянина України з обов’язковим місцем реєстрації, довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності на ID-картці, штампу в паспорті або в базах даних МВС).

У разі зміни особистих даних потрібно також мати з собою документ, що підтверджує зміну прізвища.

Нагадуємо:

Реклама:

Раніше послуга відновлення втраченого чи викраденого посвідчення водія стала доступна для українців в Польщі. Це вже друга країна, після Туреччини, у якій доступна така опція.

Також МВС пояснило, де за кордоном можна обміняти українське посвідчення водія.

ДП "Документ" має наразі центри в 11 містах Європи. Це, зокрема, Гданськ, Стамбул, Братислава, Кельн, Мадрид, Краків, Вроцлав, Прага, Берлін, Валенсія, Варшава.



















