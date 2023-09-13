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У час нічної атаки на бухту Севастополя знову були перебої в роботі Starlink

Середа, 13 вересня 2023, 12:38 - Анастасія Жарикова

В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі стався масштабний збій в роботі Starlink.

Про це повідомили аналітики платформи NetBlocks, передає DOU.

Згідно з графіком мережевого з’єднання у вересні, нинішній збій був найсильнішим цього місяця.

Якість сигналу впала практично до нульових значень.

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Нагадаємо:

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Раніше телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Згодом Маск відреагував на інформацію про те, що він нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот у Севастополі. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України.

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