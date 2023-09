У час нічної атаки на бухту Севастополя знову були перебої в роботі Starlink

В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі стався масштабний збій в роботі Starlink.

Про це повідомили аналітики платформи NetBlocks, передає DOU.

Згідно з графіком мережевого з’єднання у вересні, нинішній збій був найсильнішим цього місяця.

Якість сигналу впала практично до нульових значень.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show SpaceX Starlink satellite internet platform is currently experiencing an international outage; reason unknown. 🛰️📉 #StarlinkDown pic.twitter.com/kN0imUFRC1