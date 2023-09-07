Ілон Маск зірвав українську атаку на Севастополь у 2022 році, відключивши Starlink - CNN

У 2022 році Ілон Маск таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Про це повідомляє телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, яка офіційно надійде в продаж 12 вересня.

Із нього випливає, що 2022 року Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі за допомогою надводних дронів.

За словами журналіста, українські підводні дрони з вибухівкою нібито "наблизилися до російського флоту", але потім "нешкідливо викинулися на берег".

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Айзексон пише, що рішення Маска було викликане страхом перед ударом у відповідь Росії. Глава SpaceX нібито спілкувався з російськими чиновниками і був упевнений після цих розмов, що Росія в подібній ситуації може застосувати ядерну зброю.

У біографії наводяться слова мільярдера, який пояснив, що супутникова мережа не призначена для конфлікту.

"Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до Інтернету в школі, творити мирні справи, а не наносити удари дронамі", - ідеться в матеріалі.

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Українська сторона нібито намагалася переконати бізнесмена, але той не піддавався.

При цьому CNN не вдалося отримати коментар самого Ілона Маска і підтвердити опубліковану інформацію.

Нагадаємо:

30 липня 2023 року стало відомо, що Міністерство оборони США купить у компанії Маска 400-500 терміналів Starlink, під час використання яких відомство саме зможе визначати, де і як вони можуть використовуватися.