ЄС і Meta домовились провести стрес-тест щодо правил Євросоюзу про онлайн-контент

Компанія Meta та Європейський Союз домовилися про проведення в липні стрес-тесту щодо правил ЄС стосовно онлайн-контенту після того, як керівник галузі Тьєррі Бретон (Thierry Breton) зажадав від платформи соціальних мереж негайно вжити заходів щодо контенту Meta, орієнтованого на дітей.

Про це пише Reuters.

Бертона повідомив, що провів продуктивну дискусію з генеральним директором Meta Марком Цукербергом у Менло-Парку щодо цифрових правил ЄС: DSA, DMA та AI Act. Він також додав, що 1 000 співробітників Meta працюють над Законом про цифрові послуги (DSA).

Раніше в червні Бретон заявив, що Meta повинна буде продемонструвати заходи, які вона планує вжити для дотримання правил ЄС щодо онлайн-контенту, відомих як Закон про цифрові послуги (DSA), після 25 серпня, або зіткнутися з серйозними санкціями.

DSA забороняє певні види таргетованої реклами на онлайн-платформах, зокрема ті, що призначені для дітей, або ті, що використовують особливі категорії персональних даних, такі як етнічна приналежність, політичні погляди та сексуальна орієнтація.

Економічна правда.