Держспецзв'язку заблокувала домен, з якого поширювалися фейкові публікації начебто від "Української правди"
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НЦУ) видала розпорядження, за яким інтернет-провайдери мають заблокувати по DNS домен pravda-ua.com, що імітував назву видання "Українська правда".
Про це йдеться в розпорядженні № 402/1233 НЦУ.
Відповідне розпорядження НЦУ було опубліковане 13 червня.
"Постачальникам електронних комунікаційних послуг, здійснити блокування доменного імені - pravda-ua.com, а також його піддоменів на рекурсивних DNS-серверах" – йдеться в розпорядженні.
Сам домен pravda-ua.com, був створений 12 лютого 2023 року та зареєстрований через американського реєстратора GoDaddy.com.
Зазначається, що рішення про блокування доменного рішення було прийнято на звернення СБУ.
Раніше "Українська правда" офіційно звернулось в СБУ з проханням вжити відповідні заходи щодо доменного імені pravda-ua.com, через який зловмисники поширювали фейкові публікації начебто від імені видання.
Нагадаємо:
Журналіст Павло Казарін повідомив, що невідомі в мережі розповсюджують фейкові публікації начебто від "Української правди" від його імені, "Українська правда" офіційно звертається в СБУ з проханням вжити відповідні заходи.