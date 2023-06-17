Держспецзв'язку заблокувала домен, з якого поширювалися фейкові публікації начебто від "Української правди"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НЦУ) видала розпорядження, за яким інтернет-провайдери мають заблокувати по DNS домен pravda-ua.com, що імітував назву видання "Українська правда".

Про це йдеться в розпорядженні № 402/1233 НЦУ.

Відповідне розпорядження НЦУ було опубліковане 13 червня.

"Постачальникам електронних комунікаційних послуг, здійснити блокування доменного імені - pravda-ua.com, а також його піддоменів на рекурсивних DNS-серверах" – йдеться в розпорядженні.

Сам домен pravda-ua.com, був створений 12 лютого 2023 року та зареєстрований через американського реєстратора GoDaddy.com.

Зазначається, що рішення про блокування доменного рішення було прийнято на звернення СБУ.

Раніше "Українська правда" офіційно звернулось в СБУ з проханням вжити відповідні заходи щодо доменного імені pravda-ua.com, через який зловмисники поширювали фейкові публікації начебто від імені видання.

Нагадаємо:

Журналіст Павло Казарін повідомив, що невідомі в мережі розповсюджують фейкові публікації начебто від "Української правди" від його імені, "Українська правда" офіційно звертається в СБУ з проханням вжити відповідні заходи.