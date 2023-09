Во время ночной атаки на бухту Севастополя снова были перебои в работе Starlink

В ночь на 13 сентября во время атаки на бухту в Севастополе произошел масштабный сбой в работе Starlink.

Об этом сообщили аналитики платформы NetBlocks, передает DOU.

Согласно графику сетевого соединения в сентябре, нынешний сбой был самым сильным в этом месяце.

Качество сигнала упало практически до нулевых значений.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show SpaceX Starlink satellite internet platform is currently experiencing an international outage; reason unknown. 🛰️📉 #StarlinkDown pic.twitter.com/kN0imUFRC1