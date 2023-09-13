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Во время ночной атаки на бухту Севастополя снова были перебои в работе Starlink

Среда, 13 сентября 2023, 12:38 - Анастасия Жарикова

В ночь на 13 сентября во время атаки на бухту в Севастополе произошел масштабный сбой в работе Starlink.

Об этом сообщили аналитики платформы NetBlocks, передает DOU.

Согласно графику сетевого соединения в сентябре, нынешний сбой был самым сильным в этом месяце.

Качество сигнала упало практически до нулевых значений.

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Ранее телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.

Впоследствии Маск отреагировал на информацию о том, что он якобы тайно отдал приказ отключить связь Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины на российский военно-морской флот в Севастополе. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался его там включать по запросу Украины.

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