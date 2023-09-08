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Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму і каже про "необхідність перемир'я"

П'ятниця, 8 вересня 2023, 09:14 - Олексій Павлиш
 
Ілон Маск
Getty Images

Ілон Маск відреагував на інформацію про те, що він нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот у Севастополі. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter), реагуючи на повідомлення про те, що він нібито навмисно деактивував Starlink.

"Регіони Starlink, про які йде мова, не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - написав Маск.

"Від урядових органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту, що стояв на якорі.

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Якби я погодився на їхній запит, то SpaceX стала б прямою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту", - заявив мільярдер.

Він також стверджує, що "обидві сторони [у війні] повинні погодитися на перемир'я".

"З кожним днем все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі шматки землі, кордони якої майже не змінюються. Це не варте їхніх життів", - стверджує Маск.

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Нагадаємо:

Раніше телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.

Економічна правда

Маск війна SpaceX
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