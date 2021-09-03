Українські підземні сховища газу заповнені на 60% – "Нафтогаз"

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Станом на 1 вересня в українських підземних сховищах (ПСГ) накопичили понад 18 млрд кубометрів газу - це майже 60% від загальної місткості ПСГ, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Ми готуємось до опалювального сезону, зокрема, продовжуємо імпортувати газ. За нашим внутрішнім планом запаси газу мають бути ще більшими", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Наразі в українських ПСГ у режимі "митний склад" зберігається 3,3 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

"Є певні побоювання, пов’язані з можливим реекспортом газу, що належить нерезидентам. Можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб. м. Всі інші запаси або реалізовані на українському ринку, або і надалі залишаються у ПСГ", - сказав т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу".

Нагадаємо:

В українських підземних сховищах накопичили понад 17,5 млрд кубометрів газу, до початку опалювального сезону планують накопичити понад 19 млрд кубометрів газу.

В українські підземні сховища станом на 15 серпня 2021 року закачано 17,6 млрд кубометрів газу - сховища заповнені на 56,9% від проектної потужності.

Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах АТ "Укртрансгаз" складали 16 млрд куб. м, що на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Економічна правда