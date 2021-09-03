Украинские подземные хранилища газа заполнены на 60% – "Нафтогаз"

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По состоянию на 1 сентября в украинских подземных хранилищах (ПХГ) накопили более 18 млрд кубометров газа - это почти 60% от общей вместимости ПХГ, что оответствует среднему уровню наполненности газохранилищ Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Мы готовимся к отопительному сезону, в частности, продолжаем импортировать газ. По нашему внутреннему плану запасы газа должны быть еще больше", - отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Сейчас в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" сохраняется 3,3 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Есть определенные опасения, связанные с возможным реэкспортом газа, принадлежащего нерезидентам. Могу успокоить: за четыре месяца сезона закачки-2021 нерезиденты реэкспортировали 0,06 млрд куб. м. Все другие запасы или реализованы на украинском рынке, или остаются в ПХГ", - сказал вр.и.о. генерального директора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Напомним:

В украинских подземных хранилищах накопили более 17,5 млрд кубометров газа, к началу отопительного сезона планируют накопить более 19 млрд кубометров газа.

В украинские подземные хранилища по состоянию на 15 августа 2021 года закачано 17,6 млрд кубометров газа - хранилища заполнены на 56,9% от проектной мощности.

По состоянию на 29 июня запасы газа в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" составляли 16 млрд куб. м, что на 5% (на 0,9 млрд куб. м) выше показателя, который был в начале сезона закачки газа.

Украина начала импорт газа для закачки в подземные газохранилища, импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров.

К следующему отопительному сезону (2021/2022) Украина планирует увеличить запасы газа в хранилищах не менее чем до 17 млрд кубометров.

Кабмин на заседании 9 июня одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, сейчас в украинских подземных газовых хранилищах почти 16 млрд кубических метров газа, и продолжается его закачка, "чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно".

Экономическая правда