До зими Україна планує підійти з 17 мільярдами кубометрів газу у сховищах
До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.
Про це йдеться у розпорядження уряду №586-р від 9 червня, яке опубліковане на Урядовому порталі.
Відповідним розпорядженням Кабмін затвердив план заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року.
План, зокрема, передбачає урегулювання питання реструктуризації заборгованостей теплових електростанцій і ТЕЦ перед "Нафтогазом", а також - накопичення обсягів вугілля та резервного палива (мазуту) відповідно до затвердженого Міненерго графіка.
Нагадаємо:
Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".
Економічна правда
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