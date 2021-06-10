До зими Україна планує підійти з 17 мільярдами кубометрів газу у сховищах

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.

Про це йдеться у розпорядження уряду №586-р від 9 червня, яке опубліковане на Урядовому порталі.

Відповідним розпорядженням Кабмін затвердив план заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021/22 року.

План, зокрема, передбачає урегулювання питання реструктуризації заборгованостей теплових електростанцій і ТЕЦ перед "Нафтогазом", а також - накопичення обсягів вугілля та резервного палива (мазуту) відповідно до затвердженого Міненерго графіка.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Економічна правда