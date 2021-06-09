Уряд схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це повідомив у Telegram прем'єр Денис Шмигаль.

"Ще одне питання, важливе для регіонів, для національної безпеки, - це підготовка до наступного опалювального сезону. За поданням Міненерго затвердимо сьогодні відповідний план підготовки, визначено всі деталі та відповідальні за процеси підготовки", - сказав прем'єр, відкриваючи засідання уряду.

Згодом уряд затвердив відповідний план.

За словами Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

"Щодо вугілля - на складах майже 1,4 млн тонн. Цьому процесу необхідно приділити особливу увагу, аби країна повністю була забезпечена вугіллям і були зрозумілі джерела поставок", - додав прем'єр.

За його словами, окремо в плані визначається, що Міністерство енергетики і Міністерство регіонального розвитку повинні до початку опалювального сезону вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

"Це наші домовленості з місцевою владою і ми їх будемо виконувати. Підкреслю, що в нашому плані реструктуризація боргів стосується саме підприємств теплоенергетики, які постачають тепло та гарячу воду", - резюмував він.

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Нагадуємо:

Уряд створив міжвідомчу робочу групу для координації підготовки до опалювального сезону 2021-2022 років.

Згідно постанови Кабміну № 444 від 30 квітня 2021 року термін дії регулювання цін для теплокомуненерго закінчується 20 травня, Мінрегіону та Міненерго доручили розібратися з боргами за різницю в тарифах.

Кабмін на позачерговому засіданні ухвалив постанову, якою продовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) для тепловиків до 20 травня 2021 року.

Причиною став фінансово-економічний стан підприємств, що свідчив про їхню неготовність забезпечити виконання ринкових вимог. Зокрема, станом на 26 квітня 2021 року заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий природний газ перед НАК "Нафтогаз України" становить 56,7 млрд грн.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

"Нафтогаз" підготував трирічний договір на постачання газу для виробників теплової енергії - зокрема, з червня 2021 року і протягом 13 місяців довгострокова ринкова ціна складатиме 7,42 грн за один кубометр (з ПДВ, без врахування тарифу оператора ГТС).

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує пропозицію щодо списання боргів підприємств ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда