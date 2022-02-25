"Нафтогаз" спростить постачання газу на час воєнного стану

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", дочірня компанія НАК "Нафтогаз України", спростить на час воєнного стану фінансові умови постачання газу споживачам.

Про це повідомила пресслужба НАК.

"На час воєнного стану "Нафтогаз Трейдинг" ініціювала ухвалення рішення щодо пом'якшення фінансових вимог до споживачів. Зокрема, планується відновити постачання газу підприємствам, з якими компанія тимчасово перервала співпрацю через борги. Також зупиняється договірне списання з рахунків підприємств на рахунок ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг", – повідомила НАК у четвер увечері.

У компанії також зазначили, що "Нафтогаз Трейдинг" продовжує постачання ресурсу приблизно 11 тисячам споживачів (бюджетним організаціям, виробникам тепла та електроенергії, релігійним організаціям, промисловим підприємствам) та планує їх з 1 березня за річною фіксованою ціною згідно з укладеними договорами.

"Система працює без збоїв. Окремі компанії повідомили про тимчасове припинення використання газу через вимушену зупинку у зв'язку з російською воєнною агресією", - уточнили в компанії.

"Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на всіх своїх об'єктах за винятком низки УКПГ, що розташовані поблизу лінії зіткнення.

За інформацією компанії, Шебелинський нафтопереробний завод, "Укрспецтрансгаз", усі об'єкти "Укртранснафти" та "Укртрансгаз – Оператор газосховища" працюють у штатному режимі, зазначили у НАК.

Крім того, всі сервіси та чат-боти ГК "Нафтогаз України" працюють у звичайному режимі, але з невеликими затримками в особистому кабінеті.

У компанії також уточнили, що в зоні діяльності АТ "Донецькоблгаз", що перебуває в управлінні "Нафтогазу", унаслідок обстрілу залишаються без газу близько 700 абонентів у населених пунктах Бугас, Новомиколаївка, Нова Гнатівка, Стара Гнатівка Волноваського району.

"Кіровоградгаз", Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ (Львівська область) працюють у штатному режимі, зазначили у НАК.

Економічна правда