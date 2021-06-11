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Україна почала імпорт газу для закачування у підземні сховища

П'ятниця, 11 червня 2021, 14:30
 

Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.

Про це повідомив у Facebook гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

"Дуже повільно, але вже розпочався імпорт газу для закачування. Наразі він складає лише 3 млн м3 на добу. Імпорт з початку місяця склав 15,7 млн м3, при чому 100% було імпортовано з Угорщини, а не з стандартного словацького напрямку.

Всього з початку року було імпортовано 577 млн м3, з них 511 млн м3 (88%) з Угорщини", - написав Макогон.

За його словами, відкриття віртуального реверсу Оператором ГТС у минулому році дозволило диверсифікувати джерела постачання та створити конкуренцію між ними.

Нагадаємо:

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Економічна правда

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газ ПСГ

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