Україна почала імпорт газу для закачування у підземні сховища
Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.
Про це повідомив у Facebook гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон.
"Дуже повільно, але вже розпочався імпорт газу для закачування. Наразі він складає лише 3 млн м3 на добу. Імпорт з початку місяця склав 15,7 млн м3, при чому 100% було імпортовано з Угорщини, а не з стандартного словацького напрямку.
Всього з початку року було імпортовано 577 млн м3, з них 511 млн м3 (88%) з Угорщини", - написав Макогон.
За його словами, відкриття віртуального реверсу Оператором ГТС у минулому році дозволило диверсифікувати джерела постачання та створити конкуренцію між ними.
Нагадаємо:
До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.
Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.
За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".
Економічна правда
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