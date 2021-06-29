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Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 16 мільярдів кубометрів

Вівторок, 29 червня 2021, 15:05
 

Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах АТ "Укртрансгаз" складають 16 млрд куб. м, що на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що наразі Укртрансгаз продовжує накопичення палива у підземках - за минулу добу до ПСГ закачано 19,3 млн куб. м газу.

"Окрім формування необхідних для сталого проходження опалювального сезону запасів газу, Укртрансгаз використовує відносне затишшя на ринку та проводить активні роботи з ремонту та модернізації свого обладнання.

Зокрема, компанія вже провела 95% робіт в межах першої черги реконструкції газозбірного пункту Богородчанського ПСГ. Загальна вартість цього проекту - 283,5 млн грн, завершити його планується у другій половині року. На Богородчанському ПСГ Укртрансгаз також реконструює систему теплопостачання промислового майданчика (бюджет втілюваних заходів - 18,7 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

Також триває реконструкція установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу на Дашавському ПСГ. Укртрансгаз уже виконав 57% робіт в межах проекту, загальний бюджет якого становить 216,6 млн грн.

"Також продовжуються роботи з реконструкції майданчика газозбірного пункту Червонопартизанського ПСГ - цей об’єкт планується до здачі в експлуатацію до кінця 2021 року, а бюджет втілюваних заходів складає 100,4 млн грн", - додали в компанії.

Нагадаємо:

Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Економічна правда

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