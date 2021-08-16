Україна збільшила запаси газу в підземних сховищах до 17,5 мільярдів кубометрів

В українські підземні сховища станом на 15 серпня 2021 року закачано 17,6 млрд кубометрів газу - сховища заповнені на 56,9% від проектної потужності.

Про це свідчать дані "Укртрансгазу".

При цьому, 15 серпня 2020 року заповнюваність ПСГ становила 77,1% (23,88 млрд кубометрів) - тобто порівняно з минулим роком заповнюваність ПСГ скоротилася на 26%.

За розрахунками агентства Інтерфакс-Україна, у липні закачування склали 937 млн ​​куб. м (30,2 млн куб. м на добу), за 1-15 серпня - 469 млн куб. м газу (31,3 млн куб. м на добу).

Нагадаємо:

Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах АТ "Укртрансгаз" складали 16 млрд куб. м, що на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Економічна правда