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"Нафтогаз" хоче накопичити у підземних сховищах більше 19 мільярдів кубометрів газу

Вівторок, 17 серпня 2021, 15:00
 
фото: укртрансгаз

В українських підземних сховищах накопичили понад 17,5 млрд кубометрів газу, до початку опалювального сезону планують накопичити понад 19 млрд кубометрів газу.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє прес-служба НАК.

"Уряд визначив, що на початок опалювального сезону потрібно, щоб у підземних сховищах було 17 млрд кубометрів газу. Ми вже наближаємося до 18 млрд кубометрів. Але для того, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно, ми хочемо закачати в сховища ще більше", - сказав Вітренко під час свого візиту на Більче-Волицько-Угерське ПСГ.

Заплановані додаткові обсяги газу, за його словами, необхідні, щоб гарантовано уникнути дефіциту газу взимку навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які стикнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

"Якщо ми подивимося на попередні роки, окрім останнього - особливого, то ми входили в опалювальний сезон із 16 млрд кубометрів у підземці. А зараз уже набагато більше.

Але ми хочемо вийти на понад 19 млрд кубів. Тоді ми будемо розуміти: якщо буде потрібно, ми зможемо "підставити плече" і генерації - якщо газ буде потрібен для виробництва електроенергії", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо:

В українські підземні сховища станом на 15 серпня 2021 року закачано 17,6 млрд кубометрів газу - сховища заповнені на 56,9% від проектної потужності.

Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах АТ "Укртрансгаз" складали 16 млрд куб. м, що на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.

Кабмін на засіданні 9 червня схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, наразі в українських підземних газових сховищах майже 16 млрд кубічних метрів газу, і продовжується його закачування, "щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно та спокійно".

Економічна правда

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Нафтогаз газ Вітренко ПСГ

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