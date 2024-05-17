Держкомпанії цьогоріч видобудуть 15 млрд кубометрів газу та 2 млн тонн нафти – "Нафтогаз"

У групі "Нафтогаз" очікують, що державні газовидобувні компанії у 2024 році видобудуть близько 15 млрд кубометрів газу.

Про це повідомив правління Групи Олексій Чернишов в інтерв’ю "Єдині новини", передає пресслужба "Нафтогазу".

За його словами, державні газовидобувні компанії планують наблизитись до сукупного видобутку близько 15 млрд кубометрів газу. Цього достатньо, щоб забезпечити всі верстви населення та всіх споживачів так званої соціальної категорії.

Він також додав, що окрім видобутку газу також збільшується й видобуток нафти, який за підсумками року має становити 2 млн тонн.

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Чернишов додав, що зараз у підземних сховищах зберігається понад 8 млрд кубометрів газу. До початку зими "Нафтогаз" має докачати цей об'єм до 13 млрд кубометрів.

Нагадаємо:

Торік "Нафтогаз" запустив 86 нових свердловин, а вже цього року було запущено ще 7 газових свердловин.

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