Кабмін виконав рішення РНБО щодо обмеження азартних ігор

Кабмін за вказівкою РНБО прийняв рішення, щодо додаткового державного регулювання азартних ігор, зокрема щодо заборони використовувати у рекламі азартних ігор військову символіку.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук на своїй сторінці у Telegram.

"Прийнято рішення, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.04.2024 "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", уведеного в дію Указом Президента України від 20.04.2024 N 234, до набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей", - йдеться в повідомленні.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет", який передбачає, зокрема, заборону азартних ігор для військових.

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Нагадаємо:

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили 9 незаконних гральних закладів, що знаходяться у нежитлових приміщеннях Солом’янського, Голосіївського, Дарницького та інших районах Києва.

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