В Україні цьогоріч заблокували 600 сайтів з нелегальними онлайн-казино

Від початку 2024 року в Україні заблоковано 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Відзначається, що правоохоронці майже щодня здійснюють блокування сайтів, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино.

Крім того, правоохоронні органи розслідують 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

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За даними Офісу Генпрокурора, з початку року вже заблоковано 600 сайтів, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино. Максимальна міра покарання передбачає штраф у розмірі 850 тис. гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

"Серед нещодавно викритих правоохоронцями — підпільна зала в елітному житловому комплексі Києва, де вилучено понад 50 гральних автоматів; мережа підпільних покер-клубів у Києві, Одесі та Харкові", – йдеться в повідомленні.

Також засновники та службові особи одного з банків були викриті правоохоронцями в організації нелегального грального бізнесу. За версією слідства зловмисники використовували логотипи відомих брендів та дзеркальні сайти. Банк залучив кошти гравців в сумі близько 5 млрд грн, які в подальшому легалізували.

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Додається, що указом президента від 20 квітня цього року затверджено рішення РНБО, надано доручення щодо посилення боротьби і застосування певних механізмів, направлених на більш якісний моніторинг такої діяльності.

Нагадаємо:

Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.