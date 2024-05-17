Ціни на срібло вперше за 11 років перевищили 30 доларів за унцію

Ціна срібла у п’ятницю, 17 травня, перевищила 30 доларів за унцію вперше за понад десятиліття на тлі високого попиту.

Про це пише Bloomberg.

Дорогоцінний метал подорожчав на 4,2% до 30,81 дол за унцію, що є найвищим денним рівнем з лютого 2013 року.

Срібло зросло на тлі зростаючого інтересу інвесторів, дедалі сприятливішого макроекономічного фону, а також прогнозованого дефіциту на ринку.

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Цього року срібло злетіло більш ніж на чверть, випередивши золото і зробивши його одним з найефективніших основних сировинних товарів року. Проте, порівняно із золотом, срібло все ще дешеве, пише агентство.

"Ці два дорогоцінні метали рухаються значною мірою в тандемі, оскільки обидва пропонують схожі властивості макро- та валютного хеджування. На тлі рекордних обсягів купівлі золота центральними банками, роздрібного інтересу в Китаї та відродження ставок на зниження відсоткових ставок у США срібло також не залишилося осторонь від цієї тенденції", - додає Bloomberg.

Срібло має подвійний характер, його цінують і як фінансовий актив, і як промислову сировину, в тому числі в технологіях чистої енергетики.

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За даними Інституту срібла, цей метал є ключовим елементом сонячних панелей, і, зважаючи на стрімке зростання в цій галузі, очікується, що цього року його використання досягне рекордного рівня. На цьому тлі ринок четвертий рік поспіль відчуває дефіцит, причому цьогорічний дефіцит є другим найбільшим за всю історію спостережень.

Економічна правда