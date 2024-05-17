Всі розділи
Укр / Рус

Федоров пояснив, чому ІТ-спеціалісти повинні бути заброньовані

П'ятниця, 17 травня 2024, 18:21 - Економічна правда

Спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни.

Про це повідомив міністр Михайло Федоров у своєму телеграмканалі. 

За  його даними, в Україні 700 тисяч заброньованих людей, з яких 4 тисячі — з ІТ-компаній.

"Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці", - розповів міністр, додавши, що в сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, з них заброньовано тільки 1,5%.

Реклама:

Він також сказав, що компанії, які Мінцифра подає на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

  • середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;
  • відсутність заборгованості з ЄСВ;
  • понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;
  • понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;
  • статус резидента Дія.City;
  • важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії + розмір середньої зарплати працівників за останній квартал — не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ + середньооблікова кількість працівників за останній квартал — не менше 9 осіб.

"За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс", - повідомив Федоров, вказавши, про які компанії і кількість заброньованих йде мова.

  • ТОВ "КОРТ" — 6 осіб 
  • ТОВ "Віза Україна" — 15 осіб
  • ТОВ "Гловоапп Україна" — 11 осіб
  • Дочірнє підприємство "ССМ" — 6 осіб
  • ТОВ "Агрі Чейн" — 1 особа 
  • ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК" — 15 осіб

Нагадаємо:

Реклама:

16 травня перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших з огляду на суспільний резонанс. 

війна Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Молдова прагне стати стратегічним партнером у відновленні України – Санду 17 травня 2024, 18:30
В Україні збільшаться штрафи для ухилянтів: що передбачає новий закон 17 травня 2024, 16:33
Міноборони презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК 17 травня 2024, 16:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті