Федоров пояснив, чому ІТ-спеціалісти повинні бути заброньовані

Спеціалісти технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни.

Про це повідомив міністр Михайло Федоров у своєму телеграмканалі.

За його даними, в Україні 700 тисяч заброньованих людей, з яких 4 тисячі — з ІТ-компаній.

"Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці", - розповів міністр, додавши, що в сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, з них заброньовано тільки 1,5%.

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Він також сказав, що компанії, які Мінцифра подає на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;

відсутність заборгованості з ЄСВ;

понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;

статус резидента Дія.City;

важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії + розмір середньої зарплати працівників за останній квартал — не менше, ніж еквівалент €1200 за курсом НБУ + середньооблікова кількість працівників за останній квартал — не менше 9 осіб.

"За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти. Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс", - повідомив Федоров, вказавши, про які компанії і кількість заброньованих йде мова.

ТОВ "КОРТ" — 6 осіб

ТОВ "Віза Україна" — 15 осіб

ТОВ "Гловоапп Україна" — 11 осіб

Дочірнє підприємство "ССМ" — 6 осіб

ТОВ "Агрі Чейн" — 1 особа

ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК" — 15 осіб

Нагадаємо:

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16 травня перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки України Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання працівників Glovo, Favbet Tech та інших з огляду на суспільний резонанс.