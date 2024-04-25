Нацбанк покращив очікування щодо інфляції на 2024 рік

Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 8,6% до 8,2%.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

"Як і раніше, НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни.

Водночас ураховуючи кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%", – розповів глава НБУ Андрій Пишний.

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Зазначається, що впродовж наступних років інфляція повернеться до цільового діапазону 5% в межах 1 відсоткового пункту та продовжуватиме залишатиметься.

За словами Пишного, цьому сприятиме як поступова нормалізація умов для функціонування економіки, так і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовні заходи монетарної політики НБУ.

Наприкінці 2025 року очікується, що інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%.

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Нагадаємо:

У березні зростання споживчих цін в Україні прискорилось з 0,3% у лютому до 0,5%. Водночас річна інфляція сповільнилась до 3,2%.