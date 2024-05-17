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П’ята частина земель НААН опинилася в окупації

П'ятниця, 17 травня 2024, 19:07 - Економічна правда
 
getty images

На початок 2023 року майже 100 тис га земель Національної академії наук перебувало під російською окупацією.

Про це йдеться у розслідуванні ЕП.

Земельний банк НААН на 1 січня 2023 року становив 477 тис га. На той момент в окупації перебувало 97 тис га землі академії, тобто п’ята частина всього земельного банку.

Торік уряд розпочав активе передання держпідприємств НААН до Фонду держмайна, і наразі вже передано 80 підприємств та 11 наукових установ, які мають у користуванні 210 тис га.  

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Так як здебільшого до ФДМ передавали проблемні підприємства (з судовими суперечками, боргами) та такі, що знаходяться під російською окупацією, на сьогодні кількість окупованих активів академії зменшилася. На 1 травня цього року в окупації знаходяться 10 установ із зембанком 40,8 тис га (15% зембанку). 

Читайте більше у матеріалі: "Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП".

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У державній власності залишається близько 800 тис гектарів землі – найбільше землі у Фонду державного майна.

земля
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