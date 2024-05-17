Кабмін звільнив трьох заступників Кубракова

Кабінет міністрів на засіданні 17 травня звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури - Олександру Азархіну, Юрія Васькова та Анну Юрченко.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Перед цим повідомлялось, що Азархіна написала заяву про звільнення.

Нагадаємо:

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9 травня Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Повідомляллось, що Кубраков не обговорював постанову про своє звільнення з керівництвом фракції "Слуга народу" та очільником уряду Денисом Шмигалем. Він не був запрошений на засідання фракції та профільного комітету.

Уряд поклав виконання обов'язків міністра агрополітики на Тараса Висоцького, крісло міністра інфраструктури тимчасово займе Василь Шкураков.

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Економічна правда