Нацбанк знизив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт до 13,5% з 26 квітня 2024 року.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

"Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт до 13,5% із 26 квітня 2024 року. Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики. Це дасть змогу підтримати розвиток кредитування та відновлення економіки без додаткових ризиків для цінової та фінансової стабільності" – повідомив глава НБУ Андрій Пишний.

Також Нацбанк знизив розміри ставок за депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами – до 13,5% та 16,5% відповідно.

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Крім того, НБУ суттєвіше знижує ставки за кредитами рефінансування – на 2 в. п. до 17,5%. В умовах циклу пом’якшення процентної політики зменшується доцільність зберігати суттєву різницю між ставкою за кредитами рефінансування та обліковою ставкою.

Додається, що НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни.

Згідно з базовим сценарієм НБУ передбачає зниження облікової ставки до 13% у поточному році.

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"Таке пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку", – йдеться в повідомленні.

Економічна правда.