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АРМА вперше продаватиме за згодою власника землю, на якій можуть збудувати гірськолижний курорт

П'ятниця, 17 травня 2024, 19:10 - Економічна правда

Агентство з розшуку та менеджменту активів вперше за згодою власника продаватиме земельні ділянки  на "Прозорро.Продажі".

Про це повідомляє пресслужба АРМА. 

У пресслужбі зазначили, що сьогодні, 17 травня, працівники АРМА на у Закарпатській області оглянули 494 земельні ділянки, які за згодою власника передані для продажу до АРМА. Раніше, ухвалою Вищого антикорупційного суду на цей актив було накладено арешт у рамках кримінального провадження. 

"Наразі встановлено, що ці земельні ділянки за своїми характеристиками в подальшому зможуть використовуватися для організації гірськолижних курортів та розвитку туризму в Україні", - повідомили в агентстві. 

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Нагадаємо: 

АРМА забезпечило надходження до держбюджету майже 47,5 млн гривень від продажу карбамідно-аміачної суміші. 

АРМА земля продаж
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