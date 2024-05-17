АРМА вперше продаватиме за згодою власника землю, на якій можуть збудувати гірськолижний курорт
Агентство з розшуку та менеджменту активів вперше за згодою власника продаватиме земельні ділянки на "Прозорро.Продажі".
Про це повідомляє пресслужба АРМА.
У пресслужбі зазначили, що сьогодні, 17 травня, працівники АРМА на у Закарпатській області оглянули 494 земельні ділянки, які за згодою власника передані для продажу до АРМА. Раніше, ухвалою Вищого антикорупційного суду на цей актив було накладено арешт у рамках кримінального провадження.
"Наразі встановлено, що ці земельні ділянки за своїми характеристиками в подальшому зможуть використовуватися для організації гірськолижних курортів та розвитку туризму в Україні", - повідомили в агентстві.
Нагадаємо:
АРМА забезпечило надходження до держбюджету майже 47,5 млн гривень від продажу карбамідно-аміачної суміші.