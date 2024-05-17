Новини 17 травня: затримання Кропачова, ситуація з відключенням світла

Про Кропачова. Працівники Державного бюро розслідувань та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

Про відключення світла. Енергетики пояснили, що у графіках обмеження енергопостачання існує три зони, які описують, коли буде світло. Зокрема, при світло-сірій зоні постачання електрики не гарантується і залежить від наявних обсягів генерації.

Диспетчерський центр "Укренерго" у суботу 18 травня з 19:00 до 24:00 застосовуватиме графіки обмеження потужності тільки для промислових споживачів.

Про е-кабінет для військовозобовʼязаних. Електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку матимуть змогу оновити дані, має запрацювати від 18 травня – дня набуття чинності закону про вдосконалення мобілізації.

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Міністерство оборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Про ТЕС. Кабінет Міністрів України виділив 1,5 млрд грн для відновлення Зміївської теплоелектростанції в Харківській області й Трипільської теплоелектростанції в Київській області.

Про гральний бізнес. Печерський районний суд 13 травня наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань.

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Екслюзив ЕП

Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП

Хто контролює і використовує "в темну" сотні тисяч гектарів державної землі, якою нібито користується Нацакадемія аграрних наук, та як її виводять у приватну власність.