TikTok почав тестувати завантаження 60-хвилинних відео

TikTok дозволив обмеженій групі користувачів на деяких ринках завантажувати відео тривалістю до 60 хвилин. Компанія заявила, що не планує найближчим часом зробити функцію широкодоступною.

Про це пише TechCrunch.

"Ця функція знаменує собою відхід від початкового формату TikTok. На момент запуску застосунок дозволяв користувачам завантажувати 15-секундні відео, але за останні кілька років TikTok збільшив цей ліміт. Хоча компанія здобула популярність завдяки коротким відео, вона поступово переходить на довший контент, щоб конкурувати з YouTube", - пише видання.

Мета збільшення ліміту часу - дати авторам можливість експериментувати з новими або розширеними типами контенту з більшою гнучкістю, кажуть у компанії.

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Збільшення часового ліміту може також дозволити розміщувати на TikTok новий тип контенту - повні епізоди телешоу, додає TechCrunch.

Наприклад, у 2023 році сервіс Peacock розмістив у TikTok перший випуск серіалу Killing It, розбивши його на п'ять частин. Тепер стримінгам не доведеться переривати епізоди.

Нагадаємо:

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Платформа TikTok та її китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США з метою заблокувати закон, підписаний Байденом, який зобовʼязує продати соцмережу, якою користуються 170 млн американців, або заборонити її.

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Економічна правда