Молдова прагне стати стратегічним партнером у відновленні України – Санду

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що її країна готова стати стратегічним хабом у процесі майбутньої відбудови України.

Про це вона повідомила під час пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем після їх переговорів у Берліні, повідомляє Укрінформ.

За словами Санду, Молдова готова бути стратегічним хабом при підготовці до майбутньої відбудови України. "Ми розбудовуємо нашу інфраструктуру – мости, дороги, залізницю – для спрощення транзиту українських товарів і водночас для посилення наших власних зв’язків з ЄС", - сказала лідерка Молодови.

Вона також додала, що Молдова незабаром планує підписати угоду з ЄС у галузі безпеки. Молдова, за словами її лідерки, вже тривалий час працює з ЄС у тому, що стосується питань безпеки та оборони.

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Крім того, Санду з початку війни в Україні було вжито низку кроків, спрямованих на економічну інтеграцію Придністров’я у ринок ЄС. Так, майже 80% експорту з придністровського регіону іде наразі в ЄС, що дуже відрізняється від того, що було 10 років і є справжнім "поворотом".

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Пункту пропуску "Рені", що розташований на кордоні з Молдовою, готовий до початку взаємного митного та прикордонного контролю.

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