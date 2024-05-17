Президент НААН Гадзало про корупцію в академії:  "Можуть називати будь-які цифри"

Президент Національної академії аграрних наук Ярослав Гадзало заперечує, що керівництво Академії отримує кошти за передачу землі під контроль іншим особам.

Про це він заявив у відповідь на розслідування ЕП "Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів".

"Ті, хто прагне забрати, привласнити чи продати землю академії і знищити аграрну науку в одній з найбільших аграрних держав в Європі, можуть називати які завгодно цифри. Звичайно що це неправда. Проблемні підприємства, де є тиск і є вплив зі сторони, не в повній мірі задіяні в науковій сфері. Президія академії за розпорядженнями уряду передає їх Фонду держмайна. І таких підприємств за останні роки передано вже багато", – заявив Гадзало.

Крім того, він заперечив тиск з боку ексголови тимчасової слідчої комісії з питань НААН у Верховній Раді, нарепа Анатолія Гунька.

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За словами Гадзала, коли керівникам, які відповідають за роботу експериментальної мережі, стає відомо про факти втручання сторонніх осіб в діяльність держпідприємств, про це повідомляють правоохоронцям. "Такі факти, на жаль, не поодинокі", – додає він

Натомість керівник НААН відмовився відповідати на запитання щодо кримінальної справи про ДП "ДГ Таврія" (НААН), в межах якої, за даними слідства, Гадзало вимагав хабар у 4 млн грн за продовження обробітку земель ДП приватним підприємством СТОВ "Батьківщина". Ця сума у 2020 році була переказана на приватну агрофірму "Наукова", де не один рік працює дружина Ярослава Гадзала Галина.

Гадзало вважає цю справу сфабрикованою та наголошує, що не є підозрюваним у цій справі, яка на сьогодні є закритою.

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Читайте більше у матеріалі: "Депутати з "академіками" роками заробляли на державній землі десятки мільйонів доларів. Розслідування ЕП".

Нагадуємо:

У липні 2023 року СБУ прийшла з обшуками до чинного президента академії Ярослава Гадзала.

Причиною було провадження щодо можливої передаванні 150 тис га земель академії в обробіток приватним особам. Це – третина зембанку НААН на той момент. За оцінкою СБУ, такі схеми могли приносити її учасникам до 20 млн дол прибутку на рік.