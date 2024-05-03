Дефицит электроэнергии будет стоить 0,6% ВВП в 2024 году - НБУ

Дефицит электроэнергии негативно повлияет на рост реального ВВП Украины: на 0,6% в 2024 году и 0,5% в 2025 году.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"Отрицательный вклад пересмотра оценок дефицита э/э в изменение реального ВВП в 2024 году оценен в 0.6 п. п., а в 2025 году - в 0.5 п.п.", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидания роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

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Национальный банк Украины улучшил свои ожидания относительно индекса потребительских цен в 2024 году с 8,6% до 8,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует повышение налогов на 2,5% ВВП в горизонте 2024-2026 годов.

Национальный банк Украины прогнозирует, что уровень безработицы уменьшится до 14.2% в 2024 году и 10-12% в 2025-2026 годах.