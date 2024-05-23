"Чи є інші варіанти?" Гетманцев підтвердив, що Кабмін хоче підвищити податки

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев підтвердив, що держава планує підвищити окремі податки для наповнення бюджету. Гетманцев каже, що цей крок є безальтернативним.

Про це він написав у Telegram.

"Дуже багато запитів від журналістів щодо додаткових джерел фінансування армії.Чомусь очевидні речі, про які ми говоримо давно раптом викликають шок.

Так, нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", - написав нардеп.

Реклама:

За його словами, уряд зараз підраховує потреби, але вони дуже великі - не менше 300 млрд.до кінця року.

"Яким чином можна зібрати такі гроші? Знову почекаємо пропозиції від Кабміну. Але так, їх неможливо забезпечити, оминаючи основні податки. Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, ВЗ та акцизів.

Чи добре це для економіки? Ні. Погано. Війна це дуже погано. Але чи є інші варіанти на столі?", - заявив Гетманцев.

Реклама:

Він додав, що контроль за витрачанням коштів буде й надалі посилюватись.

Читайте також: Податкова мобілізація. Де влада шукатиме додатковий трильйон гривень, щоб закрити діру?

Чиновники пообіцяли солдатам на фронті по 70 тисяч, але грошей на це ще нема. Що робити?

Український парадокс. Бізнес хоче безпечно працювати і всіх забронювати від мобілізації

Нагадаємо:

Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько 37,3 млрд дол США. При цьому Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення.

Економічна правда