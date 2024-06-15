Комунальники Києва усувають наслідки підтоплень у деяких районах столиці
Міські служби Києва працюють у посиленому режимі через сильну зливу, яка переповнює системи дощової каналізації. Гідрослужби "Київавтодору" усувають наслідки негоди у деяких районах столиці.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У КМДА зазначають, що система дощової каналізації не може впоратись із зливою, яка розпочалась у суботу, 15 червня, адже вона не прилаштована до такої кількості опадів.
Комунальники "Київавтодору" усувають наслідки підтоплень на кількох вулицях у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва.
У КМДА наголосили, що при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.
Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
Водіїв просять бути уважнішими на дорозі.
Економічна правда