Комунальники Києва усувають наслідки підтоплень у деяких районах столиці

КМДА

Міські служби Києва працюють у посиленому режимі через сильну зливу, яка переповнює системи дощової каналізації. Гідрослужби "Київавтодору" усувають наслідки негоди у деяких районах столиці.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У КМДА зазначають, що система дощової каналізації не може впоратись із зливою, яка розпочалась у суботу, 15 червня, адже вона не прилаштована до такої кількості опадів.

Комунальники "Київавтодору" усувають наслідки підтоплень на кількох вулицях у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва.

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У КМДА наголосили, що при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки – телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

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Водіїв просять бути уважнішими на дорозі.

Економічна правда