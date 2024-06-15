За три дні рекрутингової кампанії на сайті Міноборони вдалось залучити понад 2 тисячі охочих

army.gov.ua

З 11 по 14 червня завдяки рекрутинговій кампанії "Будь собою", на сайті Міністерства оборони, вдалось залучити 2420 резюме.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Завдяки кампанії "Будь собою", на порталі army.gov.ua, яка дозволяє долучитись до українського війська на бажану спеціалізацію, за три дні, з 11 по 14 червня вдалось залучити 2420 охочих долучитись до армії.

Кампанія "Будь собою", створена Міністерством оборони спільно із рекрутинговою агенцією Lobby X.

Реклама:

Найбільше резюме було подано за спеціалізацією БПЛА, 232 відгуки на 115 вакансій, та за спеціалізацією розвідка, 208 відгуків, на 54 вакансії.

Окрім того, за цей період на порталі було додано 115 нових вакансій та створено 4 нові підрозділи.

Нагадаємо:

Реклама:

7 червня Кабінет міністрів підтримав постанову щодо запуску електронного сервісу бронювання на порталі "Дія".

Економічна правда