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Росія пошкодила газопроводи біля Херсону та у Нікополі

Неділя, 16 червня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз, Українська правда
 
ОВА

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені газогони у Херсонській громаді та у Нікополі Дніпропетровської області.

Джерело: Херсонська ОВА, Дніпропетровська ОВА

Деталі: Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані в Херсоні та Антонівці: було пошкоджено 2 приватних будинки, газопровід та приватний автомобіль.

На Дніпропетровщині після нічної тиші під ранок атакований Нікополь.

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Ворог застосовував важку артилерію та вгатив дронами-камікадзе.

Сталася пожежа. Пошкоджені 10 приватних будинків й 4 господарські споруди, понівечені газогони та лінія електропередач.

Українська правда

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війна Росія
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