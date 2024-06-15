Apple стане першою великою компанією, яку звинуватять у порушенні цифрового законодавства ЄС - FT

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Єврокомісія має намір пред'явити звинувачення компанії Apple за придушення конкуренції в її магазині мобільних додатків - це перший випадок, коли регулятори ЄС використали нові цифрові правила проти великих технологічних компаній.

Про це повідомляє Financial Times.

Регулятори ЄС стверджують, що такі компанії, як Apple і Google побудували непроникні екосистеми навколо своїх продуктів, що ускладнює перехід клієнтів на конкуруючі сервіси, що призвело до появи терміну "обгороджені сади" (walled gardens).

На початку весни 2024 року Apple оголосила про зміни відповідно до закону ЄС про цифрові ринки (DMA), який набув чинності у березні. Ці зміни можуть вплинути на високу норму прибутку та постійний потік доходу, на який Apple звикла покладатися від свого магазину додатків, де компанія стягує з розробників комісію до 30%.

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Однак, Європейська комісія вирішила, що виробник iPhone не виконує зобов'язання дозволити розробникам додатків "направляти" користувачів на пропозиції за межами App Store, не стягуючи за це плату, за словами трьох осіб, які обізнані з ходом розслідування.

За словами двох осіб, обізнаних у цій справі, оголошення про звинувачення проти Apple очікується найближчими тижнями. Ці люди сказали, що регулятори зробили лише попередні висновки, і Apple все ще може вжити заходів для виправлення своїх дій, що може змусити регуляторів переглянути будь-яке остаточне рішення. Вони також додали, що час будь-якого оголошення також може змінитися.

Якщо буде встановлено, що Apple порушує DMA, їй загрожують щоденні штрафи за недотримання угоди в розмірі до 5 відсотків її середньоденного світового обороту, який наразі становить понад 1 мільярда доларів.

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Нагадаємо:

Вперше за свою історію технологічні гіганти Apple та Google стоять на шляху до довгої суперечки з регулюючими органами щодо монопольного становища. Це може призвести до розпаду компаній.

Американський технологічний гігант Apple 12 березня поступився в боротьбі за домінування App Store на iPhone та інших пристроях у Європі, заявивши, що розробники зможуть вільно поширювати свої програми безпосередньо споживачам.

Європейський Союз у березні розпочав масштабне розслідування щодо того, як технологічні гіганти Apple, Alphabet Inc. (власниці Google) та Meta дотримуються нового законодавства, спрямованого на обмеження впливу великих технологічних компаній. Їм загрожують великі штрафи: від 10% глобального доходу.

Економічна правда