Бюджету баркує грошей на оборону: уряд працює над підвищенням податків

Через збільшення фінансування на військові потреби в уряді обговорюють підвищення ставок військового збору та податку на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляє видання Forbes Ukraine з посиланням на співрозмовників в уряді та Верховній Раді.

Так, міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд доларів або 200 млрд грн. Разом з тим, інші співрозмовники видання оцінюють потреби бюджету в 400-500 млрд грн.

"Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів, стверджують двоє депутатів з фінансового-економічного блоку", - пише видання.

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Водночас, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення – на 2–3%.

"Зміни не є фінальними, дискусія щодо них ще триває", - зазначає Forbes.

За розрахунками Forbes, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90–100 млрд грн на рік.

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Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету можуть зрости на 70–120 млрд грн.

До Ради відповідний законопроєкт може потрапити наприкінці червня – початку липня. Якщо документ ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.

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Нагадаємо:

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

Потреба України у зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту держбюджету у 2024 році становить близько 37,3 млрд дол США. При цьому Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення.

Економічна правда.