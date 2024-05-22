Рада має намір заборонити евакуацію авто і збільшити штрафи за паркування

Верховна Рада має намір заборонити інспекторам із паркування евакуювати автомобілі під час дії воєнного стану і збільшити штрафи за порушення правил паркування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада прийняла за основу №9092-3 про адміністративні правопорушення щодо повноважень інспекторів із паркування у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху", - повідомив він.

За його словами, законопроєкт підтримали 234 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Реклама:

Железняк зазначив, що законопроєкт пропонує підвищити штрафи за порушення правил паркування і заборонити евакуацію авто місцевій владі під час дії правового режиму воєнного стану.

Читайте також: Oops! I did it again: що платне паркування дало Києву та коли воно повернеться

Евакуаторів у Києві стало більше? Як все це працює і хто заробляє на евакуації авто

Реклама:

Економічна правда.