Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10190, який передбачає доповнення Кримінального кодексу новими статтями з боротьби з електронним шахрайством.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної поліції Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів.

Так, проєкт доповнює Кримінальний кодекс новими статтями:

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Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1)

Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4)

Залучення до участі в електронно комунікаційній шахрайській організації.

Железняк зазначив, що мета проєкту - посилення боротьби з так званими чорними кол-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними ошукують людей.

Економічна правда.