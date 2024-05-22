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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про боротьбу з кол-центрами

Середа, 22 травня 2024, 13:44 - Артур Крижний

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10190, який передбачає доповнення Кримінального кодексу новими статтями з боротьби з електронним шахрайством.

Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної поліції Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 267 народних депутатів.

Так, проєкт доповнює Кримінальний кодекс новими статтями:

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  • Електронно-комунікаційне шахрайство (190-1)
  • Створення, керівництво електронно комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній (255-4)
  • Залучення до участі в електронно комунікаційній шахрайській організації.

Железняк зазначив, що мета проєкту - посилення боротьби з так званими чорними кол-центрами, а саме шахраями, які завдяки заволодінню персональними даними ошукують людей.

Економічна правда.

Рада законодавство шахрайство
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