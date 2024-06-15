Через обстріл, у Чернігівській області одномоментно знеструмило майже дві тисячі абонентів

Через ворожий обстріл повітряної лінії Чернігівського обленерго у ніч на 15 червня, було знеструмлено понад 1700 абонентів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням, у результаті обстрілу повітряної лінії обленерго у Чернігівській області, в один момент світло втратили 1765 домогосподарств у 12 населених пунктах області.

Окрім цього, за повідомленням Міненерго, у східному регіоні країни через удар ворога по високовольтній підстанції, знеструмлювало побутових споживачів, а також спостерігались перебої у русі поїздів. Частину споживачів вже заживлено, роботи з усуненн наслідків обстрілу тривають.

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Нагадаємо:

У суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.

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Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

Досить реально, що взимку українці можуть отримувати п'ять-шість годин світла на день, але все буде залежати від обставин.

З 24 червня критична інфраструктура отримає пріоритет в електропостачанні, а решта електроенергії буде розподілена рівномірно між областями.

Економічна правда