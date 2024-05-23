"Есть ли другие варианты?" Гетманцев подтвердил, что Кабмин хочет повысить налоги

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что государство планирует повысить отдельные налоги для наполнения бюджета. Гетманцев говорит, что этот шаг является безальтернативным.

Об этом он написал в Telegram.

"Очень много запросов от журналистов о дополнительных источниках финансирования армии. почему очевидные вещи, о которых мы говорим давно вдруг вызывают шок.

Да, нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем заимствовать эти средства у партнеров", - написал нардеп.

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По его словам, правительство сейчас подсчитывает потребности, но они очень большие - не менее 300 млрд.до конца года.

"Каким образом можно собрать такие деньги? Опять подождем предложения от Кабмина. Но да, их невозможно обеспечить, минуя основные налоги. Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, ВС и акцизов.

Хорошо ли это для экономики? Нет. Плохо. Война это очень плохо. Но есть ли другие варианты на столе?", - заявил Гетманцев.

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Он добавил, что контроль за расходованием средств будет и в дальнейшем усиливаться.

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Напомним:

Из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

Потребность Украины во внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в 2024 году составляет около 37,3 млрд долл США. При этом Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных потребностей восстановления.

Экономическая правда