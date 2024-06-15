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Унаслідок негоди призупинено рух двома вулицями у центральній частині Києва

Субота, 15 червня 2024, 17:32 - Володимир Тунік-Фриз
 
Патрульна поліція Києва

Через пошкодження асфальтного покриття у результаті сильної зливи, припинено рух транспорту від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультурна.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як йдеться у повідомленні, через негоду і підтопленням проїзної частини вулиці Антоновича з річки Либідь, зупинено рух транспорту від вулиці Жилянська, до вулиці Фізкультурна.

Обʼїзд ділянки здійснюють вулицею Велика Васильківська.

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Нагадаємо:

Міські служби Києва працюють у посиленому режимі через сильну зливу, яка переповнює системи дощової каналізації. Гідрослужби "Київавтодору" усувають наслідки негоди у деяких районах столиці.

Економічна правда

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Київ КМДА
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