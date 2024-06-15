Унаслідок негоди призупинено рух двома вулицями у центральній частині Києва
Субота, 15 червня 2024, 17:32 -
Через пошкодження асфальтного покриття у результаті сильної зливи, припинено рух транспорту від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультурна.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Як йдеться у повідомленні, через негоду і підтопленням проїзної частини вулиці Антоновича з річки Либідь, зупинено рух транспорту від вулиці Жилянська, до вулиці Фізкультурна.
Обʼїзд ділянки здійснюють вулицею Велика Васильківська.
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Нагадаємо:
Міські служби Києва працюють у посиленому режимі через сильну зливу, яка переповнює системи дощової каналізації. Гідрослужби "Київавтодору" усувають наслідки негоди у деяких районах столиці.
Економічна правда
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