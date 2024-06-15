Премʼєр-міністерка Італії планує найближчими тижнями відвідати Китай

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У Найближчі тижні премєр-міністерка Італії Джорджіа Мелоні планує відвідати Китай. Візит відбувається на фоні погіршення економічних стосунків двох країн.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наприкінці саміту країн G7 у Італії, премєр-міністерка Джорджіа Мелоні заявила, що планує найближчими тижнями відвідати КНР.

Мелоні вийшла з ініціативи президента Китаю Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях" наприкінці минулого року. Італія була єдиною країною G7, яка підписала глобальний інфраструктурний пакт, спрямований на розширення впливу Китаю. Вона скасувала крок свого попередника, який викликав значний гнів з боку США та їхніх союзників.

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Після виходу з угоди уряд Мелоні розпочав наступ на Китай, який є ключовим напрямком італійського експорту.

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Уряд Джорджії Мелоні заявив про підтримку нового амбітного плану, спрямованого на збільшення імпорту в Європу дешевої зеленої енергії, виробленої в Північній Африці.

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Економічна правда