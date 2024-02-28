У Мінфіні озвучили щомісячні потреби України в міжнародній фінансовій допомозі 

Мінфін

Цьогоріч Україна потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на зустрічі фінансового блоку G7, передає пресслужба Мінфіну.

Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості державного бюджету України та відновлення економіки у 2023 році.

З лютого 2022 року фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягнула близько 63 млрд доларів.

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"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію.

У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", — зазначив очільник Мінфіну.

У відомстві додали, що здійснили необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги. Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії.

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"За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції", - додав Марченко.

Він наголосив, що допомога міжнародних донорів – це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових.

Нагадуємо:

Європейський парламент на пленарному засіданні у вівторок схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.