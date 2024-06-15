У неділю, 16 червня, стабілізаційні відключення завстосовувати не планують
Субота, 15 червня 2024, 17:49 -
Через зниження споживання електроенергії у вихідний день, в Україні у неділю, 16 червня, не планують застосовувати стабілізаційні відключення.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
У разі зміни ситуації, Укренерго повідомить про це окремо.
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Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.
У суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.
Економічна правда
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