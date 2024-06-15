Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

У неділю, 16 червня, стабілізаційні відключення завстосовувати не планують

Субота, 15 червня 2024, 17:49 - Володимир Тунік-Фриз
 
НЕК "Укренерго"

Через зниження споживання електроенергії у вихідний день, в Україні у неділю, 16 червня, не планують застосовувати стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У разі зміни ситуації, Укренерго повідомить про це окремо.

Нагадаємо:

Реклама:

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

У суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.

Економічна правда

Реклама:



електроенергія Укренерго
Реклама:
Матеріали за темою
Через обстріл у Чернігівській області одномоментно знеструмило майже дві тисячі абонентів 15 червня 2024, 10:40
Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго" 14 червня 2024, 19:37
У суботу графіки відключень світла діятимуть 15 годин 14 червня 2024, 18:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті