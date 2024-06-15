У неділю, 16 червня, стабілізаційні відключення завстосовувати не планують

НЕК "Укренерго"

Через зниження споживання електроенергії у вихідний день, в Україні у неділю, 16 червня, не планують застосовувати стабілізаційні відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

У разі зміни ситуації, Укренерго повідомить про це окремо.

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Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що наступного тижня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього.

У суботу, 15 червня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 08:00 до 23:00.

Економічна правда

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