OpenAI може стати комерційною корпорацією - Альтман

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Генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив деяким акціонерам, що компанія розглядає можливість зміни структури управління на комерційну, яка не контролюватиметься некомерційною радою директорів.

Про це повідомляє The Information.

Одним із можливих варіантів переформатування флагманської компанії із розвитку ШІ, OpenAI, яку розглядає рада директорів, є перехід на формат комерційної благодійної організації.

За інформацією видання The Information, OpenAI розглядає декілька варіантів реструктуризації і кінцевий може мати інший вигляд.

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У коментарі для Reuters Сем Альтман зазначив, що "Ми (OpenAI - ЕП) як і раніше зосереджені на створенні ШІ, який приносить користь усім. Некомерційна організація є основою нашої місії і буде існувати й надалі".

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Провідні розробники штучного інтелекту в Каліфорнії (США) виступають проти законопроєкту, який зобов'язує їх дотримуватися суворих норм безпеки, включаючи створення "кнопки знищення" для вимкнення своїх потужних моделей ШІ.

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Економічна правда