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Пенсійний фонд профінансував виплат на 37,4 мільярда

Неділя, 16 червня 2024, 10:40 - Володимир Тунік-Фриз

Станом на 14 червня Пенсійний фонд України профінансував пенсійних виплат на 37,4 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

З цієї суми на виплати пенсії спрямовано 37,4 млрд грн, в тому числі через АТ "Укрпошта" – 7,5 млрд грн, через уповноважені банки – 29,9 млрд грн.

На виплату житлових субсидій та пільг спрямовано 1447,2 млн грн. На страхові виплати спрямовано 1922,8 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних – 760,9 млн грн.

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Економічна правда

пенсії Пенсійний фонд уряд
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