Через негоду 15 червня було знеструмлено 21 населений пункт
Через негоду у суботу, 15 червня, було знеструмлено 21 населений пункт у трьох областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Через непогоду у центральних областях країни у суботу, 15 червня, були завдані пошкодження, які призвели до відключення електроенергії у 21 населеному пункті.
Зокрема, у Київській області - 13, у Черкаській області - 7, у Чернігівській області - 1.
Окрім цього, як повідомляють у Міненерго, для дотримання безпечної роботи системи передачі та недопущення перевантаження мережі, 15 червня, у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергетики (ВДЕ).
Нагадаємо:
Через зниження споживання електроенергії у вихідний день, в Україні у неділю, 16 червня, не планують застосовувати стабілізаційні відключення.
Через пошкодження асфальтного покриття у результаті сильної зливи, припиняли рух транспорту від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультурна у центральній частині Києва.
Економічна правда