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Рада ухвалила закон про єдину роумінгову зону з ЄС

Середа, 22 травня 2024, 12:51 - Ігор Пилипів

Верховна рада 22 травня ухвалила у другому читанні законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Законопроєкт передбачає, що українці, які подорожуватимуть країнами ЄС, зможуть користуватися національними тарифами мобільного зв’язку і не сплачувати додаткових коштів за послуги роумінгу протягом 4 місяців.

Крім того, абоненти з ЄС в Україні  користуватимуться домашніми тарифами.

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Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10265 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу".

телеком ЄС Рада
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